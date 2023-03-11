«Рахуємо кожне знищене дерево»: у Міндовкіллі оцінили збитки, завдані екології від початку війни

Через повномасштабну війну екології України були завдані збитки на суму щонайменше в два трильйони гривень, повідомив перший заступник голови Міндовкілля Руслан Гречаник, пише пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

Чиновник у ході виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування зазначив, що фіксація нових фактів збитків та руйнувань триває щодня.

«Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить РФ за скоєне», – сказав він.

За словами Гречаника, попередні підрахунки показують, що загалом шкода довкіллю становить уже понад два трильйони гривень.

«Це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. Росія провокує кліматичну кризу, ядерну – через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну», – наголошує заступник міністра.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.