Російський суд оштрафував кримчанку за виконання гімну України

Російський суд в анексованому Криму оштрафував на 50 тисяч рублів (це близько 24 тисяч гривень) місцеву жительку після того, як вона виконала гімн України та опублікувала відео у соцмережах. Мешканку Бахчисарайського району визнали винною за адміністративною статтею про так звану «дискредитацію російської армії».

За даними «Медіазони», найімовірніше, йдеться про Евеліну Меметову. Розміщене нею відео зауважили на одному з проросійських телеграм-каналів. Його автори розпочали цькування.

Кримчанка «повністю визнала свою провину і покаялася у скоєному», йдеться у пресрелізі суду.

Меметова на тлі цькування з боку російського провладного каналу вибачилася та сказала, що підтримує бойові дії на території України, а виконання гімну назвала помилкою.

Адміністративна стаття про «дискредитацію російської армії» зʼявилася невдовзі після повномасштабного нападу Росії на Україну. Дискредитацією в Росії вважається, наприклад, вживання слова «війна», а не «спеціальна воєнна операція» стосовно війни з Україною. Стаття передбачає штраф до 50 тисяч рублів, за її повторне порушення загрожує кримінальна справа з покаранням до пʼяти років колонії.

За даними «Медіазони», з початку війни Росії з Україною порушено майже шість тисяч справ за адміністративною статтею про «дискредитацію російської армії». За рік війни за антивоєнну позицію затримано майже 20 тисяч росіян, підрахував правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».