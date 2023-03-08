Правозахисники кажуть, що знайшли ще одного викраденого українця у сімферопольському СІЗО

У сімферопольському СІЗО №2 виявили ще одну людину, яку російські силовики викрали на окупованій території материкової України, повідомила Кримська правозахисна група.

«У СІЗО №2 Сімферополя, де перебувають політичні в’язні з півдня, знайшли ще одного викраденого українця», – сказано в повідомленні.

Йдеться про жителя села Велика Кардашинка Херсонської області Геннадія Ласинського 1988 року народження. Російські військові затримали його і перевезли до сімферопольського СІЗО наприкінці жовтня 2022 року, стверджують правозахисники.

За попередніми даними, чоловікові інкримінують «незаконні придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння великокаліберної вогнепальної зброї».

Минулого місяця голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії заявила, що Росія після повномасштабного вторгнення в Україну відкрила в окупованому Криму СІЗО, куди відправляє людей, незаконно затриманих на новоокупованих територіях України.

За її словами, наприкінці 2022 року там утримували приблизно 110 людей, українських громадян і декількох іноземців.

Раніше голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомляв, що окупанти вивозять на територію Росії політичних в’язнів, і зараз понад 112 осіб перебувають на території РФ у російських колоніях.