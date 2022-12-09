У Росії розтлумачили, що сама лише демонстрація прапора України не є правопорушенням

Генеральна прокуратура Росії визнала, що сама лише демонстрація українського прапора чи картинок у його кольорах «не утворює складу правопорушення». Про це йдеться у відповіді відомства на запит петербурзького депутата Бориса Вишневського, який він надіслав у травні. Відповідь Вишневський отримав 8 грудня під час розгляду в суді його позову до відомства, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

«Публічна демонстрація українського прапора, а також синьо-жовтих кольорів, що визначають його колірну гаму, самі по собі не утворюють складу будь-якого правопорушення», – заявили в Генпрокуратурі. При цьому у відомстві наголосили, що «кваліфікація дій тієї чи іншої особи залежить від сукупності фактичних обставин справи».

Депутат Вишневський оскаржував у суді те, що прокуратура не відповіла йому на запит, як росіяни можуть висловлювати невдоволення війною в Україні без переслідування за статтею про дискредитацію армії.

Після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну та запровадження у березні штрафів за дискредитацію дій армії до судів надійшло понад пʼять тисяч протоколів за цією статтею.

Зокрема, колишнього військового і нафтовика з Томська протокол склали через аркуш формату А4 у кольорах прапора України на балконі. Активіста з Великого Новгорода оштрафували через акцію, під час якої він ліг біля місцевого кремля і накрився українським прапором на зразок мішка для тіл убитих. У Пскові до місцевої жительки приїхала поліція через жовто-синю кольорову гаму паркану.