Москва заявляє про готовність обговорити з МАГАТЕ ситуацію на Запорізькій АЕС

Росія готова обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі, повідомила 28 березня російська державна корпорація «Росатом».

Москва готова вести переговори про «гарантування ядерної безпеки» і «розуміння розвитку ситуації на станції» під час візиту Ґроссі на станцію, який очікується цього тижня, заявив радник генерального директора «Росатома» Ренат Карчаа в ефірі державного телеканалу «Россия 24».

Росія захопила станцію на початку березня 2022 року. Відтоді міжнародні та місцеві експерти попереджали про можливість ядерної катастрофи, яка може вплинути на тисячі людей.

Голова МАГАТЕ Ґроссі написав у твітері наприкінці минулого тижня, що їде на АЕС для оцінки з перших рук «ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті». 27 березня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідував Запорізьку та Дніпропетровську області. Зеленський звинуватив Росію в ядерному шантажі через контроль над АЕС.