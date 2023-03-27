Без виведення сил РФ із ЗАЕС ініціативи щодо ядерної безпеки будуть безуспішні – Зеленський на зустрічі з Ґроссі

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі, в перебігу якої розповів, як бачить ситуацію довкола захопленої армією РФ Запорізької АЕС.

Як повідомляє пресслужба президента, зустріч відбулася на території Дніпровської гідроелектростанції.

«Без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу», – сказав Зеленський Ґроссі.

Водночас він відзначив роль у МАГАТЕ у гарантуванні енергетичної безпеки України.

Повідомляється, що президент також звернув увагу Ґроссі на постійний тиск, якого зазнає персонал Запорізької атомної станції від російських загарбників.

«Він (Зеленський – ред.) окремо акцентував на насильницькій паспортизації українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки на ЗАЕС та протиправному втручанні в технологічний процес функціонування станції», – передає ОПУ.

Деталей від самого голови МАГАТЕ про зустріч наразі немає.

Напередодні стало відомо, що генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі планує цього тижня відвідати Запорізьку атомну електростанцію, щоб «із перших рук» оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на обʼєкті. За словами Ґроссі, попри присутність на станції експертів МАГАТЕ, ситуація залишається нестабільною, а загрози ядерній безпеці «занадто очевидні».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.