Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Про це він повідомив у Telegram.

«Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими», – зазначив він.

Президент подякував воїнам за захист України зі словами «ми обов’язково переможемо».

Також Зеленський вручив військовослужбовцям нагороди.

Крім того, як повідомляє пресслужба президента, під час робочої поїздки до Запорізької області Зеленський ознайомився з роботою командного пункту оперативного угруповання військ «Запоріжжя», провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Запорізької області. А ще відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування українські військовослужбовці.

Нещодавно президент побував із поїздкою на Херсонщині. Цей регіон, як і Запоріжжя, постійно перебуває під обстрілом російських військ.