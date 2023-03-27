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Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський під час відвідин передових позиції українських військових у Запорізькій області, 27 березня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Про це він повідомив у Telegram.

«Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими», – зазначив він.

Президент подякував воїнам за захист України зі словами «ми обов’язково переможемо».

Президент України Володимир Зеленський під час відвідин передових позиції українських військових у Запорізькій області, 27 березня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський під час відвідин передових позиції українських військових у Запорізькій області, 27 березня 2023 року

Також Зеленський вручив військовослужбовцям нагороди.

Президент України Володимир Зеленський під час вручення нагород бійцям Сил оборони України. Запорізька область, 27 березня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський під час вручення нагород бійцям Сил оборони України. Запорізька область, 27 березня 2023 року

Крім того, як повідомляє пресслужба президента, під час робочої поїздки до Запорізької області Зеленський ознайомився з роботою командного пункту оперативного угруповання військ «Запоріжжя», провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Запорізької області. А ще відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування українські військовослужбовці.

Нещодавно президент побував із поїздкою на Херсонщині. Цей регіон, як і Запоріжжя, постійно перебуває під обстрілом російських військ.

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