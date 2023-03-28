Літаки НАТО здійснюють розвідку на Чорним морем

Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем, випливає з даних сервісу Flightradar24, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II кружляє біля берегів Румунії, патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon – на території Румунії з незначним виходом у повітряний простір над Чорним морем.

14 березня в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 перехопили американський військовий розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту США втратили дрон, який впав у море.

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У Білому домі назвали дії Росії «небезпечними, непрофесійними та безрозсудними» та заявили, що США продовжать літати над Чорним морем, не попереджаючи про це Москву.

Міноборони Росії заявило, що не збивало американський безпілотник над Чорним морем. Російські військові стверджують, що «різке маневрування американський безпілотник перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею». При цьому в російському відомстві заявили, що американський безпілотник нібито летів у напрямку держкордону РФ. Його назвали «порушником».

Державний департамент США викликав посла Росії через інцидент із втратою американського дрону над Чорним морем.