Зеленський відвідав потерпілі внаслідок російських обстрілів міста Сумської області

Президент України Володимир Зеленський продовжив поїздку регіонами, потерпілими внаслідок російських обстрілів. 28 березня глава держави відвідав Охтирку та Тростянець у Сумській області.

В Охтирці Зеленський вшанував «тих, хто тут воював за своє місто, за свою землю, а відтак і за всю нашу країну, тих, хто знищив тут російські колони і тим самим зламав увесь план ворога проти України та українського народу». Він нагадав про обстріл дитсадка у лютому 2022 року та зазначив, що Охтирка зазнала великих втрат та «жорстоких ворожих обстрілів».

Президент назвав великою честю вручення Охтирці відзнаки міста-героя. «Ми не залишимо на тілі нашої країни жодної рани, завданої цією війною. Ми відбудуємо абсолютно все, що було зруйновано», – вказав Зеленський.

Згодом глава держави в Тростянці ознайомився з проєктами відбудови залізничного вокзалу та привокзальної площі міста. Також у Тростянці він вручив нагороди військовим та цивільним, які захищали та визволяли місто рік тому. Частину захисників нагороджено посмертно.

Минулого тижня Володимир Зеленський побував поблизу Бахмута та Костянтинівки в Донецької області, а також у Запоріжжі та Херсоні на півдні. 27 березня він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у Дніпрі.