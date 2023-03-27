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На Дніпропетровщині у Нікопольському районі майже 5 тисяч будівель зазнали руйнувань – ОП

Нікополь після обстрілу, грудень 2022 року

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський відвідав місто Нікополь, яке постійно обстрілюють російські війська.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленському доповіли, що майже 5 тисяч будівель у Нікопольському районі зазнали руйнувань, серед них медичні й освітні заклади.

За повідомленням, президент ознайомився із ситуацією в Нікопольському районі, наслідками російських ударів по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону.

Також сьогодні Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області.


Водночас ввечері 27 березня голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у телеграмі написав, що війська РФ безпілотниками атакували Нікополь та Марганецьку громаду, поранена людина.

«Постраждав чоловік 1972 року народження, його шпиталізували. Внаслідок обстрілів пошкоджено заклад освіти, приватну оселю, дві автівки. Наслідки ще уточнюються», – написав він.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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