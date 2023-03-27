Кількість поранених у результаті удару по Слов’янську зросла до 36 – влада

Кількість поранених в результаті сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по Слов’янську на Донеччині зросла до 36-ти, повідомила Слов’янська міська військова адміністрація у Telegram.

«У Слов’янську зросла кількість поранених. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару, завданого російськими терористами, поранення отримали 36 людей», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 29 поранених і двох загиблих.

Коментуючи цю атаку, президент Володимир Зеленський сказав: «Ворог повинен знати: Україна не вибачить тортур наших людей, не вибачить цих смертей і ран. Усі російські терористи будуть переможені. Усіх, хто причетний до цієї агресії, буде притягнуто до відповідальності».

Вранці 27 березня російські війська вдарили по центру Слов’янська двома ракетами С-300. Повідомлялося, що, крім двох жертв і десятків постраждалих, пошкоджені адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків, а також десять автомобілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.