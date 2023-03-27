Ракетний удар військ РФ по Слов’янську: двоє людей загинули, 29 – поранені

Російські війська завдали ракетного удару по центру Слов’янська на Донеччині, загинуло вже двоє людей, 29 зазнали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, російські військові вдарили двома ракетами С-300. Офіс генпрокурора повідомляє, що вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено шість приватних домоволодінь, три багатоповерхові будинки та 15 автомобілів.

Кириленко зазначив, що інформація щодо постраждалих змінюватиметься, оскільки рятувальна операція триває.

Ще дві ракети потрапили до Дружківського дитячого будинку у місті Дружківка у Краматорському районі Донецької області. Дитячий будинок, за його словами, майже повністю зруйнований.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розчищення завалів.

«Ворог повинен знати: Україна не вибачить тортур наших людей, не вибачить цих смертей і ран. Усі російські терористи будуть переможені. Усіх, хто причетний до цієї агресії, буде притягнуто до відповідальності», – зазначив Зеленський.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.