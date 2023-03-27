Російська армія обстріляла Слов’янськ, є загиблий. Зеленський оприлюднив відео наслідків

Російські війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині, повідомив президент України Володимир Зеленський 27 березня.

Він оприлюднив відео з місця подій.

«Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів», – заявив він.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, 25 людей отримали поранення.

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«Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов’янська», – повідомив Кириленко.

Він додав, що російські війська вдарили по центру міста двома ракетами С-300. Обстрілу цими ж ракетами також зазнала Дружківка, наразі невідомо про постраждалих.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.