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Російська армія обстріляла Слов’янськ, є загиблий. Зеленський оприлюднив відео наслідків

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, 25 людей отримали поранення

Російські війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині, повідомив президент України Володимир Зеленський 27 березня.

Він оприлюднив відео з місця подій.

«Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів», – заявив він.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, 25 людей отримали поранення.

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«Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов’янська», – повідомив Кириленко.

Він додав, що російські війська вдарили по центру міста двома ракетами С-300. Обстрілу цими ж ракетами також зазнала Дружківка, наразі невідомо про постраждалих.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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