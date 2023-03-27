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Місцева влада: цивільний загинув за добу на Харківщині, ще один – на Донеччині

Чоловік на Харківщині загинув через підрив на міні, повідомив голова ОВА

Російські війська протягом доби обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу та інші населені пункти Харківщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 27 березня.

«Вчора в селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 70 років. Від отриманих травм, на жаль, загинув», – заявив він.

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Голова Донецької області Павло Кириленко також повідомив про загиблого в регіоні через російські обстріли:

«За 26 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Красногорівці. Ще дві людини в області дістали поранення».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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