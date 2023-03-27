Місцева влада: цивільний загинув за добу на Харківщині, ще один – на Донеччині

Російські війська протягом доби обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу та інші населені пункти Харківщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 27 березня.

«Вчора в селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 70 років. Від отриманих травм, на жаль, загинув», – заявив він.

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Голова Донецької області Павло Кириленко також повідомив про загиблого в регіоні через російські обстріли:

«За 26 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Красногорівці. Ще дві людини в області дістали поранення».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.