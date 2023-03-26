Зеленський провів нараду з військовими – обговорювали посилення захисту і ситуацію на передовій

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення 26 березня наради з військовими – обговорювали посилення захисту України і ситуацію на передовій.



«Була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, з розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки. Постійно, незмінно максимум уваги – ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави і суспільства», – розповів він у своєму відеозверненні



За його словами, «неправильно і несправедливо», коли в українських бійців, які приїжджають з передової, з’являється відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася.



«Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки – далеко від окопів, від щоденного болю українців. Зараз так само, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії йдуть дійсно географічно далеко від багатьох. Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги», – додав Зеленський.

Як свідчить останнє опитування, проведене Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI), 97% українців вірять у перемогу у війні, яку Росія розпочала проти України, а 74% вірять, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.