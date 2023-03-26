«Чоловік оглядав поле». Влада Херсонщини повідомила про четвертий за добу підрив на міні

На Херсонщині вчетверте за добу підірвався цивільний на вибухівці, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Вже четвертий випадок за день підриву на вибухівці цивільного. Цього разу поблизу села Костирка Високопільського району. Чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену руснею», – написав він у телеграмі.



За його словами, за кілька годин до цього у Бериславському районі – біля сіл Іщенка та Іванівка – на полях підірвалися ще троє людей.



4 людини з тяжкими травмами перебувають у лікарнях, повідомив Прокудін.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.