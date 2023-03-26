Російські військові майже 50 разів обстріляли Херсонщину – влада

За минулу добу, 25 березня, армія РФ здійснила 49 обстрілів Херсонської області, повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

За інформацією голови ОВА, армія РФ випустила за добу 210 снарядів із важкої артилерії та «Градів».

«Місто Херсон ворог обстріляв три рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи», – зазначив місцевий чиновник.

За даними очільника регіону, внаслідок обстрілів російських військових дев’ятеро людей дістали поранення.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.