Армія РФ інтенсивно обстрілює дороги між селами та містами на Луганщині – влада

Армія РФ руйнує будинки та залишки об’єктів інфраструктури в деокупованих селах Луганщини, повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

«Останнім часом ворог проявляє активність на Луганщині. Минула доба не стала виключенням. Вже декілька тижнів поспіль там зафіксовані найінтенсивніші артилерійські обстріли з боку росіян. Крім того, для підтримки наступів противник залучає бронетехніку, яку наші військові регулярно нищать», – зазначив виконувач обов’язків начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Він також поінформував, що обстрілів вкотре зазнали населені пункти Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка.

Так, у Невському російські військові вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових будинках, один із яких зазнав значних руйнувань. За словами чиновника, обійшлось без жертв.

«Крім того, почастішали випадки, коли ворог відкриває вогонь по автошляхах між населеними пунктами, аби ускладнити населенню пересуватися», – розповів Смирнов.

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські військаможуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Сили РФ додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

Також напередодні у британській розвідці заявили, що існує реалістична ймовірність того, що російський наступ на Бахмут слабшає, частково це пов'язано з передислокацією російських сил в інші сектори.