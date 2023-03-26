Війська РФ з різних видів озброєння обстріляли дві громади Сумщини – влада

Російські війська з різних видів озброєння обстріляли території двох громад Сумщини – Есманської та Білопільської, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 2 обстріли з різних видів зброї (8 прильотів). Есманська громада: росіяни здійснили обстріл із ствольної артилерії (1 прильот). Білопільська громада: по території громади ворог бив з гранатомета (7 пострілів)», – повідомляє у фейсбуці ОВА.

Без втрат та руйнувань.

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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.