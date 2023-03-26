Куп’янськ потрапив під обстріл російських військ: пошкоджені будинки – ДСНС

У неділю зранку, 26 березня, російські військові атакували місто Куп’янськ на Харківщині, йдеться в повідомленні місцевої пресслужби ДСНС у фейсбуці.

«Виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль», – розповіли рятувальники.

Крім того, за даними бійців ДСНС, внаслідок іншої атаки армії РФ було пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку.

«На щастя постраждалих не виявлено», – додали в ДСНС.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.