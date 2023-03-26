Ракетний удар по Запоріжжю: у лікарні помер ще один постраждалий

Зросла кількість жертв ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі, що стався 22 березня, повідомили кореспонденту видання «Укрінформ» у Запорізькій ОВА.

«Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н.», – поінформували в обладміністрації.

За інформацією ОВА, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Запоріжжя. Останній обстріл був 22 березня, дві ракети влучили між двома дев’ятиповерхівками. Спершу була інформація про те, що загинула одна людина, а ще 34 зазнали поранення.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.