Російські військові завдали ракетного авіаудару по Авдіївці – Єрмак

Російські військові продовжують завдавати ударів по місту Авдіївка на Донеччині, проінформував голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

«Вони здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках», – розповів він.

За словами Єрмака, попередньо обійшлося без жертв.

Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.