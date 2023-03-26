Під Одесою здетонувала морська міна – ОВА

В неділю, 26 березня, на Одещині у селі Сичавка здетонувала морська міна російських військових, повідомив у телеграмі речник місцевої ОВА Сергій Братчук.

«Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає», – написав він.

У неділю, 26 березня, в Чорному морі спостерігається штормова погода, тому влада Одеської області повідомила про небезпеку детонування морських мін та викидання їх на берег.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомило, що Росія збільшила до чотирьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі під час ранкової повітряної тривоги 23 березня.

В ОК «Південь» також додали, що ретельно відстежують активність російської авіації. «Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття», – йдеться в повідомленні.