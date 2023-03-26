«У Чорному морі шторм»: в Одеській ОВА попередили про небезпеку

У неділю, 26 березня, в Чорному морі спостерігається штормова погода, йдеться в повідомлення речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука в телеграмі.

«У морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя», – зазначив він.

За інформацією Братчука, також існує загроза детонації мін та викидання на берег.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомило, що Росія збільшила до чотирьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі під час ранкової повітряної тривоги 23 березня.

В ОК «Південь» також додали, що ретельно відстежують активність російської авіації. «Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття», – йдеться в повідомленні.