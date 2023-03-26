«Ситуацію стабілізували»: Череватий розповів про бої в районі Бахмута

Бійці ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію в районі міста Бахмут на Донеччині, проте, бої там ще тривають, зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку – 268 обстрілів було всього», – сказав Череватий.

За словами військового, впродовж доби на Бахмутському напрямку російські військові втратили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та десять польових складів боєкомплектів.

Череватий додав, що на Лимансько-Куп’янському напрямку армія РФ активізувала артилерію, тому обстріли там не припиняються.

«За останню добу окупанти завдали 370 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Наші військові на цьому напрямку відбили 10 атак росіян», – повідомив Череватий.

Речник також прокоментував повідомлення західної розвідки про те, що російський наступ на сході України «захлинувся».

«Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Не дали йому досягнути якогось значного успіху у стратегічній наступальній операції. Тому, можливо, можна й погодитися з цим твердженням», – заявив Череватий.

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Сили РФ додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

Також напередодні у британській розвідці заявили, що існує реалістична ймовірність того, що російський наступ на Бахмут слабшає, частково це пов'язано з передислокацією російських сил в інші сектори.