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Зеленський повідомив про розмову з Дудою і підготовку до «важливих заходів»

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда, 22 грудня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«Наприкінці цього насиченого дня поговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час. Готуємося до важливих заходів», – написав він у телеграмі.

Пресслужба Дуди не повідомляє подробиць цієї розмови.

Ймовірно, йдеться про ініційований США Саміт за демократію, на який запрошені 121 світовий лідер. Як повідомив раніше у своєму відеозверненні Володимир Зеленський, Україна братиме участь у Саміті – «наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно».

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