Зеленський вперше на виїзді провів засідання Ставки – у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський вперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді – у Дніпрі.

За словами президента, у засіданні особисто взяли участь командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, вони доповіли про фактичну ситуацію.



«Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО. Обговорили на Ставці загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року», – сказав він у своєму традиційному відеозверненні.

Президент повідомив, що засідання Ставки він провів після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій українських у Запорізькій області.

27 березня Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької та Дніпропетровської областей.