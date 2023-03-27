Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут – Сирський

Ситуація в Бахмуті «стабільно складна», повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Про це він заявив під час візиту на Бахмутський напрямок, повідомляє Міністерство оборони 27 березня.

За повідомленням, Сирський «оцінив обстановку та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань», а також ухвалив низку оперативних рішень.

«Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми», – заявив він.

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Як йдеться в коментарі Сирського, оборона Бахмута «обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд».

«Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася», – додав він.

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Сили РФ додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

Натомість у ЗСУ заявили, що Бахмут на Донеччині поки що залишається епіцентром бойових дій.