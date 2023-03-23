У ЗСУ розповіли, чи спостерігається послаблення наступу військ РФ біля Бахмута

Бахмут на Донеччині поки що залишається епіцентром бойових дій, заявив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, головним напрямком удару ворога. За цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 35 боєзіткнень, 29 біля міста і на околицях. 222 рази російські війська обстрілювали весь бахмутський фронт ствольною артилерією, реактивними системами залпового вогню. 44 – по самому місту», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи спостерігається послаблення російського наступу біля Бахмута.



За його словами, Куп’янсько-Лиманський є другим за напруженістю напрямок.



«Ворог намагається проявляти активність. Атакувати вже декілька днів підряд. Також цей напрямок є лідером за кількістю обстрілів з артилерії, РСЗВ. Цієї доби 438 разів ворог вражав наші позиції», – додав Череватий.

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Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські військаможуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Сили РФ додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

Також напередодні у британській розвідці заявили, що існує реалістична ймовірність того, що російський наступ на Бахмут слабшає, частково це пов'язано з передислокацією російських сил в інші сектори.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.