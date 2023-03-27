Продовження наступу РФ на Донбасі свідчить, що Путін все ще хоче перемогти в затяжній війні – ISW

Президент Росії Володимир Путін не планує погоджуватися на переговори, попри військові невдачі в Україні – про це йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни, оприлюдненому ввечері 26 березня.

За висновками дослідників, дії та заяви Путіна вказують, що він планує продовжувати війну і затягнути її, задіявши оборонну промисловість Росії та вдаючись до прихованих схем мобілізації.

«Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж Луганської та західної Донецької лінії фронту є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці», – йдеться в звіті.

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При цьому дослідники додають, що ці наступи «стали не просто безглуздими, а й фактично шкідливими для підготовки Росії до наступної фази цієї війни, яка зосередиться навколо майбутнього українського контрнаступу». За їхнім припущенням, незалежно від того, чи зможуть російські війська захопити Авдіївку чи Бахмут, вони не отримають значної оперативної переваги через брак спроможності використати такий ймовірний прогрес.

ISW прирівнює продовження цих наступальних операцій у поточному оперативному та стратегічному контексті до «стратегічного посадового злочину». Воно витрачає російську обмежену бойову потужність зараз «операційно незначущих здобутків» замість підготовки до українського контрнаступу, на який «здається, всі очікують найближчим часом».

«Впертість Путіна в цих наступальних операціях, втім, може мати сенс у затяжному конфлікті, протягом якого західна підтримка України ослабне або закінчиться. Путін може навіть намір завдяки цим операціям встановити умови для врегулювання шляхом переговорів на умовах, які він уже сформулював, в тому числі міжнародне визнання анексії Росією всієї Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей; український «нейтралітет», «демілітаризація» України, та «денацифікація» української влади», – припускають автори звіту.

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 березня назвав припинення війни та звільнення України вже цього року «спільним завданням цивілізованого світу».

Як свідчить останнє опитування, проведене Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI), 97% українців вірять у перемогу у війні, яку Росія розпочала проти України, а 74% вірять, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.