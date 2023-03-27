Сили оборони відбили понад 60 атак Росії на Сході – Генштаб

Російські війська завдали двох ракетних та 23 авіаційних удари, а також здійснили 38 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 березня.

«Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник застосовує тактику терору. Окупвнти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – наші воїни відбили понад 60 атак противника», – повідомляє командування.

За даними штабу, у Білорусі триває підготовка російських підрозділів. Армія РФ також продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

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Російські війська продовжують штурм Бахмута, який утримують українські сили, а також у районах Богданівки та Іванівського на Донеччині.

«Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітує про три авіаудари по районах зосередження російських військ, а також ракетно-артилерійські удари по одному пункту управління та чотирьох районах зосередження живої сили і озброєння РФ.