ЗСУ за добу вразили станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів противника – Генштаб

Українські війська за добу вразили станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів противника, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога», – йдеться у повідомленні.



За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 березня у війні проти України Росія втратила близько 170 550 осіб, майже 3600 танків, 6947 бойових броньованих машин, 522 РСЗВ, 277 засобів ППО та іншої техніки

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб. Щодо втрат своєї військової техніки Москва не інформує.