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Влада показала руйнування у Вугледарі на Донеччині (фото)

Місто Вугледар, яке стало місцем запеклих боїв ЗСУ з армією РФ, 10 лютого 2023 року

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко опублікував фото зруйнованого внаслідок бойових дій міста Вугледар.

«Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар», – написав він у телеграмі.

Розвідка Великої Британії 16 березня заявила, що спроби російських військ штурмувати місто Вугледар «майже напевно» сповільнилися, це сталося після повторних невдалих атак зі значними втратами протягом попередніх трьох місяців.

Росія штурмує кілька місяців Вугледар, який є однією з найбільш «гарячих» ділянок фронту російсько-української війни.

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