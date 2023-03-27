Російська армія втратила понад 600 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 610 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 березня.

За даними українського командування, загальні втрати Росії з 24 лютого 2022 року сягнули близько 171 160 військових.

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Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

3 595 танків

6 953 бойових броньованих машин (+6)

2 638 артилерійських систем (+7)

523 реактивних систем залпового вогню (+1)

277 засобів протиповітряної оборони

305 літаків

292 гелікоптер

2 216 безпілотників оперативно-тактичного рівня

911 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 493 автомобілів і автоцистерн (+7)

285 одиниць спеціальної техніки (+3)

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.