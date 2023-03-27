The Insider: серед чоловіків, які вдавалися до насильства щодо вивезених з України дітей – ексберкутівець

Один із чоловіків, який застосовував насильство щодо вивезених з України дітей – колишній співробітник українського спецпідрозділу МВС «Беркут» Валерій Астахов, який перейшов у 2014 році на бік Росії, стверджує російське видання The Insider. Його за фотографіями впізнали діти.

За даними журналістів, наприкінці 2013 року Астахов брав участь у подіях на київському Майдані: у складі «Беркуту» він намагався придушити протести проти влади тодішнього президента України Віктора Януковича та скасування курсу на євроінтеграцію. Після анексії Криму співробітник МВС України прийняв громадянство Росії та перейшов на службу вже до російського управління МВС, яке базується в наразі окупованій Євпаторії.

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The Insider зазначає, що у 2014 році Астахов вже брав участь у фактичному викраденні дітей: він вивозив їх із Слов’янська Донецької області України до Ростовської області Росії. Тоді було вивезено 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років, а Астахов бездоказово стверджував, що автобус із ними збиралися розстріляти українські військові.

23 березня в Україну повернулися 17 дітей, яких у жовтні минулого року окупаційна влада Херсонської області примусово відправила до дитячих таборів на території анексованого Криму. Після повернення кілька дітей розповіли, що у таборі «Мрія» в Євпаторії їх за підтримку України та непокору били залізним ціпком. Потім їх перевели до іншого табору, «Дружба», де періодично на кілька годин замикали у підвалі.

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За даними української влади, за час війни з території країни на територію Росії та анексованого Криму було незаконно вивезено понад 16 тисяч дітей. Багатьох із них примусово «перевиховують», декого вчать стрільбі та поводженню з технікою. Повернути на батьківщину вдалося поки що трохи більше трьохсот дітей.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) 17 березня видав ордер на арешт Львової-Бєлової, а також президента РФ Володимира Путіна за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії. МКС заявив, що Львова-Бєлова може бути «відповідальна за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації».