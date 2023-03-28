Вступ України до НАТО в інтересах як Києва, так і Альянсу – Кулеба

Вступ України до Європейського союзу та НАТО гарантуватиме безпеку європейського континенту – про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, виступаючи на міністерському заході Адріатичної Хартії.

Він вказав на те, що Хартія сприяла вступу до НАТО балканських держав, а Україна наразі теж на шляху до членства в Альянсі.

«Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО – в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо», – цитує Кулебу пресслужба МЗС.

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Він висловив сподівання на те, що на саміті НАТО у Вільнюсі Альянс озвучить, що хоче бачити Україну в своєму складі.

«Вступ України в ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед», – додав голова МЗС.

Кулеба висловив вдячність партнерам за військову допомогу Україні, але також закликав сфокусуватися на її збільшенні та пришвидшенні.

У опитуванні 23 березня, проведеному Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI), 82% українців підтримали приєднання України до НАТО.