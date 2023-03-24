Країни Північної Європи обʼєднують свої військово-повітряні сили

Швеція, Норвегія, Фінляндія та Данія підписали угоду про наміри з метою створення обʼєднаних військово-повітряних сил. Разом північноєвропейські країни експлуатуватимуть 250 винищувачів, а також системи протиповітряної оборони та розвідки.

Командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам повідомив агентству Reuters, що таке рішення ухвалено на тлі війни Росії проти Україні. Країни співпрацюватимуть у тому числі і щоб протистояти можливій російській загрозі.

«Наш спільний повітряний флот можна порівняти з авіацією великої європейської країни», – заявив Дам.

Угода була підписана на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Під час підписання був присутній командувач військово-повітряних сил НАТО генерал Джеймс Гекер.

Країни Північної Європи обʼєднані тісними політичними, економічними та культурними звʼязками. Однак щодо належності до військових альянсів вони мають різні статуси. Данія з 1949 року входить до НАТО, є однією з країн-засновниць альянсу. Фінляндія та Швеція раніше були нейтральними. Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну в 2022 році вони подали заявки на вступ до НАТО. Норвегія також входить до НАТО, але, на відміну від інших північних країн, не входить до Євросоюзу, хоч і співпрацює з ним.