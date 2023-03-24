Росія звинувачує Словаччину в порушенні через надання МіГ-29 Україні

Надання Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29 є «недружнім кроком» щодо Росії та порушенням міжнародних зобовʼязань, стверджує російська Федеральна служба з військово-технічного співробітництва (ФСВТС).

Як указали у відомстві, угода, укладена між Словаччиною та Росією в 1997 році, забороняє будь-якій із сторін без згоди іншої сторони «передавати третім країнам озброєння та військову техніку, отримані або придбані в результаті двостороннього військово-технічного співробітництва».

«Розцінюємо ці дії Словаччини як недружній акт проти Російської Федерації, спрямований на руйнування двосторонніх відносин», – заявили в російській службі.

Влада Словаччини не коментувала звинувачення в порушенні договору.

Словаччина стала першою країною, яка передала Україні винищувачі: про надання перших чотирьох літаків влада країни оголосила 23 березня. Найближчим часом Братислава передасть Києву ще девʼять літаків. Замість переданих винищувачів Словаччина отримає від США 12 вертольотів AH-1Z Viper.

Більшість МіГ-29, які досі перебували в Словаччині, були поставлені Радянським Союзом до Чехословаччини ще наприкінці 1980-х років. Під час розпаду Чехословаччини Чехія та Словаччина поділили ці літаки порівну. Згодом Словаччина одержала від Росії ще кілька літаків у 1994–1996 роках. Які саме літальні апарати передані в Україну, наразі не повідомлялося.