82% українців підтримують вступ України в НАТО – опитування

Українці рекордно підтримують вступ України в НАТО – якби референдум відбувся сьогодні, 82% українців підтримали приєднання України до альянсу, йдеться в опитуванні, проведеному Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).



За даними дослідження, це на 10% більше порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23% порівняно з даними за квітень 2022 року.



Також, як свідчать результати опитування, 97 відсотків українців вірять у перемогу у війні, яку Росія розпочала проти України, а 74% вірять, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.



«Володимир Путін не тільки не зміг подолати рішучість українців, він посилив підтримку України виграти війну без будь-яких територіальних поступок», – сказав Стівен Нікс, старший директор євразійського відділу IRI.



Українці також вважають, що за будь-яку повоєнну відбудову має заплатити Росія. 89% сказали, що конфісковані російські активи або платежі мають фінансувати пошкоджену інфраструктуру.



«Українці непохитні у своїй вірі в те, що Росія повинна заплатити за шкоду, яку вони завдали», – сказав Нікс. – «Вони також впевнені, що їхні співгромадяни та місцева влада приймуть найкращі рішення щодо того, як відбудувати свої міста та селища після закінчення війни»

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) у період з 1 по 5 лютого 2023 року методом телефонного інтерв'ю. Всього було опитано близько 2000 жителів України віком 18 років і старше. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.​

За даними опитування, оприлюдненого у грудні минулого року, 49% українців вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки для України. Це дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA.