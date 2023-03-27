Парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії в НАТО

Парламент Угорщини у понеділок схвалив вступ Фінляндії в НАТО. За висловилися 96% депутатів (182 парламентарів), проти – шість. Тепер для офіційного запрошення Фінляндії в Альянс не вистачає лише ратифікації генасамблеєю парламенту Туреччини. Протокол про членство вона розгляне цього тижня.



«Дякую за рішення з чіткими цифрами», – написала прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін у Twitter після голосування.



Рішення про ратифікацію членства в Північноатлантичному альянсі Швеції може бути ухвалене пізніше.



Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе підписав закони про вступ країни до НАТО, що стало завершальним процесом ратифікації на національному рівні, який необхідний для приєднання країни до НАТО.



1 березня рішення про приєднання до Північноатлантичного альянсу затвердив парламент Фінляндії.



29 червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити стати членами Альянсу Фінляндію та Швецію, які раніше відмовилися від нейтралітету та вирішили вступити в НАТО з міркувань безпеки після нападу Росії на Україну. Договір про вступ цих країн в Альянс ратифікували 28 країн НАТО із 30-ти, крім Угорщини й Туреччини.



Спочатку Туреччина заблокувала переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Однак пізніше Туреччина, Швеція та Фінляндія уклали угоду з безпеки, яка розблокувала процес їхнього приєднання до організації.



Серед питань Анкари до потенційних партнерів Альянсу була підтримка ними «Робітничої партії Курдистану», яка в Туреччині вважається терористичною групою. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ оголосив, що в рамках угоди Анкара домоглася від Швеції та Фінляндії обіцянки про екстрадицію до Туреччини звинувачених Стамбулом у тероризмі мігрантів.