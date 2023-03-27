МЗС прокоментувало заяву ООН про «дискримінаційних характер» обшуків у будівлях УПЦ (МП)

Україна гарантує свободу віросповідання – про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Таким чином він прокоментував звіт про права людини в Україні Управління Верховного комісара ООН.

Ніколенко звернув увагу на висновки звіту, за якими обшуки в будівлях УПЦ (МП) можуть мати «дискримінаційний характер».

«Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку», – зазначив речник МЗС.

Він додав, що відомство закликає Управління Верховного комісара з прав людини «утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах».

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ООН оприлюднила звіт УВКПЛ 24 березня. Згідно з його оцінкою, Управління «занепокоєне», що дії влади щодо Української православної церкви (Московського патріархату) можуть бути «дискримінаційними».

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ провело на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні низку обшуків. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».