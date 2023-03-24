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На в’їзді до Києва затримали попа, якого від виїзду з України до РФ стримують «квартири і лахи» – ДПСУ

Наразі священнослужителя передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки та ухвалення правового рішення щодо нього (фото ілюстративне)

На в’їзді до Києва прикордонники виявили священнослужителя з недійсним паспортом громадянина України і «тісними московськими зв’язками», повідомляє сайт Дежприкордонслужби України.

«Під час перевірки особи на можливу антиукраїнську діяльність, військовослужбовці Держприкордонслужби виявили листування з абонентами РФ. Серед десяти останніх контактів у месенджері священнослужителя, троє були з підписом «москва». У листуванні з абонентом, у якого російський номер телефону, архієпископ скаржиться, що поїхав би з України, але «квартири и шмутки связывают» (мовою оригіналу – ред.)», – розповіли у ДПСУ.

Прикордонники також з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив «батюшка», – недійсний.

«Крім того, у відкритих джерелах є чимало публікацій, де вказана особа фігурує в майнових скандалах», – йдеться в повідомленні.

Наразі архієпископа передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки та ухвалення правового рішення щодо нього, вказали в ДПСУ.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ провело на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні низку обшуків. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року. Митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) заявив, що ченці не залишать територію лаври, бо за 35 років оренди «просто немає місця, куди це все вивезти».

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