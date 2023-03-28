Біля Запорізької АЕС ситуація «не покращується», воєнні дії посилюються – Ґроссі

Навколо Запорізької АЕС посилюються воєнні дії, заявив у вівторок генеральний директор Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаель Ґроссі.

За його словами, ситуація «не покращується», а нинішній рівень ризику на станції є «надзвичайно високим і абсолютно непередбачуваним».

«Воєнні дії тривають», – сказав він у коментарі CNN. – «Насправді вони збільшуються. Зростає кількість військ, військових транспортних засобів, важкої артилерії, більше воєнних дій навколо заводу».

Гендиректор МАГАТЕ додав, що електростанція «неодноразово відключалася».

«Я хочу особисто побачити, яка ситуація, поговорити з нинішнім керівництвом, яке є російським», – сказав Ґроссі.

Візит Рафаеля Ґроссі стане його другим відвідуванням станції і першим після того, як МАГАТЕ запровадило постійну присутність на цьому майданчику у вересні минулого року.

Напередодні гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.