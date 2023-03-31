Війська РФ обстріляли човен, яким люди намагалися дістатися до Херсона. Є двоє поранених

Російські війська у п’ятницю обстріляли човен, яким люди намагалися дістатися до Херсона, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«Під обстріл потрапили люди, котрі намагалися дістатися Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранені двоє людей», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Херсонської ОВА, російські війська минулої доби 64 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Житлові квартали Херсона – 9 разів. Минулої доби на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула і двоє зазнали поранень.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.