Журналісти підтвердили загибель майже 20 тисяч російських військових в Україні

Станом на 7 квітня відомі імена 19 688 російських військовослужбовців, які загинули під час війни проти України. Щонайменше 1783 із них – це мобілізовані росіяни. Втрати підрахували «Медіазона» і Російська служба Бі-Бі-Сі спільно з командою волонтерів.

Як і раніше, найбільшу частку серед тижневих втрат складають в’язні й найманці з ПВК «Вагнер», які беруть участь у бойових діях під Бахмутом. У березні цього року ув’язнені стали найбільшою категорією втрат Росії на війні, наголошують журналісти.

Із загальної кількості загиблих понад 2200 – це офіцери російської армії та інших силових структур, 220 із них – у званні від підполковника і вище. Найбільше загиблих – із Краснодарського краю, Свердловської та Челябінської областей, Башкирії, Бурятії та Волгоградської області Росії.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових від початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті особи, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Реальна кількість втрат, на думку авторів дослідження, може бути помітно більшою. Крім того, журналістам невідома кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія станом на ранок 7 квітня втратила під час повномасштабної війни проти України 177 110 своїх військових.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.