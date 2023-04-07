Розслідування Радіо Свобода: кількість загиблих вояків Росії у новорічному ударі України набагато більша, ніж заявляє Москва

«Він ніколи не скаржився», – розповіла одна жінка з російського Поволжя, яка побажала залишитися невідомою, про свого коханого, який загинув на війні в Україні 1 січня 2023 року. «Він сказав нам, що все гаразд. В кінці грудня їх перевезли в Макіївку, а першого січня сталася трагедія».

Відразу після опівночі український ракетний обстріл влучив у гуртожиток профтехучилища в місті Макіївка Донецької області, де розквартировані російські війська, переважно з Самарської області.

Десятки солдатів були вбиті під час цього одного з найбільш смертоносних ударів, які Україна завдала російським військам, що вторглися.

Через понад три місяці російські військові досі не говорять про те, що сталося і скільки саме солдатів було вбито. Москва визнала інцидент лише через два дні, спочатку повідомивши про загибель 63 військових. 4 січня ця цифра зросла до 89. При цьому українські військові заявляли про до 400 загиблих і ще 300 поранених.

За кілька днів після удару Север.Реалии (проєкт Радіо Свобода) вдалося поговорити з родичами кількох військових, які перебували в будівлі.

«Будь ласка, не використовуйте його ім'я», – сказала одна жінка про свого чоловіка, який пережив удар. «Я боюся. Він вижив дивом, зумів вибігти з будівлі навіть після першого вибуху. Він був оточений м’ясом, м’ясом і кров’ю – він просто повторював це знову і знову… Він не знає як він вижив. Багато хлопців з його частини загинуло, але він досі не знає, що сталося з багатьма з них».

Проте з 10 січня родичі мобілізованих солдатів, які перебували в Макіївці, неподалік Донецька, здебільшого відмовляються спілкуватися із ЗМІ.

Невідомі «модератори» на різних місцевих форумах у соцмережах попереджали людей не спілкуватися з журналістами. Російські урядові та військові чиновники також не надали жодної додаткової інформації щодо смертоносного удару.

Офіційно кількість загиблих у Макіївці залишається 89. Понад 56 тисяч людей підписали онлайн-петицію із закликом до Міноборони Росії повністю встановити всіх загиблих.

«Вдячний за будь-яку інформацію»

Однак Ідель.Реалії провело розслідування у відкритих джерелах, перевіривши соціальні мережі та інформаційні ресурси місцевих органів влади, щоб відстежити жертви війни, включно з жертвами нападу на Макіївку. Радіо Свобода назвало імена 140 солдатів, які загинули під час інциденту.

У багатьох випадках їхній вік, звання та рідні міста були визначені. Зі 140 бійців 139 були з Самарської області, на Волзі, і один – з Бурятії. Більшість убитих були мобілізовані після того, як наприкінці вересня президент Володимир Путін наказав провести мобілізацію до армії. Їхній вік коливався від 21 до 50 років.

Російський уряд оприлюднив небагато інформації про свої втрати у війні. 21 вересня 2022 року військові повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення сім місяців тому було вбито 5937 солдатів, і за останні півроку вони не надали жодних оновлень. Західні експерти оцінюють загальну кількість убитих і поранених росіян у понад 200 тисяч осіб.

Ідель.Реалії ідентифікували 4125 загиблих російських військових лише з Приволзького федерального округу. З них 401 був із Самарської області, тобто більше третини відомих втрат області припали на одну ніч у Макіївці.

64 із загиблих посмертно нагороджені орденом «За мужність».

Радіо Свобода намагалося поспілкуватися з родичами та знайомими загиблих бійців, але більшість відмовилися спілкуватися з журналістами.

Одна жінка сказала, що її друга вбили, а його тіло повернули лише в середині лютого.

«Я ніколи не зустрічала приємнішої людини», – сказала вона Радіо Свобода. «Він був дуже доброзичливим і охоче служив у «спецоперації».

Вона додала, що зараз її брат перебуває на передовій в Україні – «там, де його бути не повинно».

Крім того, Радіо Свобода знайшла 18 сімей, які досі шукають інформацію про своїх родичів, які, на їх думку, дислокувалися в Макіївці під час удару українських ракет.

«Розшукують Петрова Дмитра Олександровича, 06.11.1979 р. р. Останній раз бачили в ПТУ м. Макіївки», – йдеться у дорисі від 19 березня у соцмережах. «Бійці винесли його на металевих дверях і повантажили в машину швидкої допомоги. Відтоді жодної інформації. Буду вдячний за будь-яку інформацію».