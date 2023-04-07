Після шторму Росія повертає ракетоносії в Чорне Море – Гуменюк

До восьми ракет типу калібр можуть бути готовими і спорядженими до запуску, повідомила в ефірі «Свобода.Ранок» керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Певна активність корабельного угруповання фіксується. Якщо в ніч вони завели через шторм всі ракетоносії в пункти базування, то на ранок знову вивели у зв’язку з покращенням погоди ракетоносій. Це говорить про те, що до восьми ракет типу «Калібр» можуть бути готовими і спорядженими до запуску», – повідомила вона.

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Гуменюк оцінила як невисоку ймовірність масованого ракетного удару. Водночас, за її словами, є високий рівень загрози з повітря і моря:

«Найменша вірогідність, що це буде масований ракетний удар. Тому що, дійсно, запаси ракет у них критично знижені, а те, що вони продовжуватимуть використовувати повітряні засоби ураження типу «шахедів», керованих авіаційних бомб, залишків тих ракет, які ще можуть собі дозволити, це очевидно, оскільки вони продовжуватимуть вишукувати системи нашої протиповітряної оборони і саме тому ми говоримо про досить високий рівень загрози з моря і повітря».

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На початку доби 7 квітня оперативне командування «Південь» повідомило, що через шторм Росія завела всі ракетоносії в пункти базування.