Ізраїль завдав ударів по Лівану у відповідь на обстріл своєї території

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що її військові завдали ударів по об’єктах радикального палестинського руху ХАМАС в Лівані та в смузі Гази. Атака стала відповіддю на обстріл ізраїльської території зі сторони Лівана 6 квітня.

Повідомляється, що ізраїльські військові атакували три інфраструктурні об’єкти ХАМАС на півдні Лівану – недалеко від міста Тир – і понад 10 військових об’єктів руху в смузі Гази.

ХАМАС засудив дії Ізраїлю. Влада Лівану заявила, що відкидає будь-яку військову ескалацію. Бейрут також засудив запуск ракети з ліванської території. Відповідальність за це поки ніхто не взяв. Прем’єр-міністр Ліванау зазначив, що військові і миротворці ООН з’ясовують, хто може бути причетний до ударів по Ізраїлю.

Атаці з боку Лівану передували сутички між ізраїльською поліцією та палестинцями на території третьої за значимістю ісламської святині – мечеті Аль-Акса, розташованої на Храмовій горі в Єрусалимі.

Співробітники ізраїльської поліції 5 квітня на світанку штурмували молитовний зал Аль-Акси, щоб, як повідомлялося, витіснити молодих людей, які там забарикадувалися, а також агітаторів. Увечері того ж дня в Єрусалимі сталися нові сутички. Події припали на священний для мусульман місяць Рамадан, а також святкування іудейського Песаха.

Як повідомляє поліція Ізраїлю, після п’ятничної ранкової молитви 7 квітня присутні на Храмовій горі почали скандувати підбурювальні гасла. Люди в масках стали кидати каміння у бік воріт Муграбі, через які євреям та туристам дозволено вхід на Храмову гору, але не щоп’ятниці. Після появи ізраїльських поліцейських радикально налаштовані палестинці розійшлися.