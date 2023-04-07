«Пограбовані або заселені військовими». Що відбувається на окупованих курортах півдня?

Що окупаційні чиновники розповідають про курортний сезон цього року? В якому стані зараз об'єкти туристичної сфери на окупованих територіях, і хто ними користується? Скільки туристів відвідували Приазов'я до окупації, і чому повноцінного курортного сезону там найближчим часом не буде? Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

10 березня так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої Росією частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що регіон начебто готовий прийняти до 200 тисяч туристів під час курортного сезону цього року. Також він обіцяє створення туристичного кластеру, до якого увійдуть території від Бердянська до Кирилівки.

заявив, що регіон начебто готовий прийняти до 200 тисяч туристів під час курортного сезону цього року. Також він обіцяє створення туристичного кластеру, до якого увійдуть території від Бердянська до Кирилівки. Пізніше, 24 березня, окупаційний чиновник написав у своєму телеграм-каналі, що підготовка до курортного сезону начебто триває. Запевняє, попри складнощі, туристична галузь інтегрується до російської. Окупаційна влада збирається співпрацювати з Ярославською, Білгородською, Калузькою областями та іншими регіонами Росії. Також має відбутися поїздка працівників курортної сфери до окупованого Криму для «обміну досвідом», зазначив Балицький.

Інший окупаційний чиновник, так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», опублікованому 29 березня, розповів, що зараз у курортних містах і селищах регіону сфера послуг начебто працює у всі сезони. «Життя вирує цілий рік», – запевняє він.

«Замилювання очей»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко називає заяви окупаційних чиновників про підготовку до туристичного сезону «популізмом, спрямованим на російського телевізійного споживача». Про це він сказав у коментарі «Новинам Приазов'я».

«Всі кримські пляжі на сьогодні облаштовані захисними спорудами. І вже кажучи так, той півострів, який вони вважали своїм протягом тривалого часу, вони на сьогодні не впевнені в тому, що зможуть його захистити. Що казати про ті території, на яких чиниться постійний спротив населення, яке мешкає сьогодні на тимчасово окупованих територіях і під постійним вогняним контролем ЗСУ», – зауважив Самойленко.

«Тому я вважаю, що це замилювання очей, для того, щоб російський споживач міг думати про те, що це дійсно якась армія, якась держава, яка може диктувати свої умови іншим державам, принаймні показуючи гарну картинку», – сказав політик.

Він зазначив, що у курортних населених пунктах окупованої частини Херсонщини зараз розміщуються переважно російські військові або силовики.

«Залізний порт, Лазурне, Скадовськ, Арабатська стрілка Генічеського району, там сьогодні знаходяться окупанти. Вони в деяких закладах відпочинку облаштували свої бази або місця тимчасового перебування військовослужбовців, або якихось допоміжних сил», – розповів він.

Вони прийшли руйнувати, вони прийшли паплюжити, вони прийшли все ламати

«Вони не прийшли на нашу землю щось створювати. Вони прийшли руйнувати, вони прийшли паплюжити, вони прийшли все ламати. Тому, маючи досвід звільнених територій Херсонської області, починаючи з Херсонського району, Бериславського району, ми розуміємо, що нас чекає після звільнення. Це зруйновані будинки, це понівечені людські долі», – переконаний політик.

Самойленко розповів, що відбувається з об’єктами туристичної сфери, власники яких не погодилися на перереєстрацію за російським законодавством.

«Вони вважають це безхозом і приходять, ставлять на облік в Фонд держмайна РФ. Якщо казати прямим текстом, будівлі ті, які є, вони на щастя вкрасти не можуть, тому що це будівля, її не перевезеш, але все майно яке знаходиться там, воно розкрадається, вивозиться. Вони грабують і приватні садиби, і пансіонати, будинки відпочинку – вивозять все», – стверджує він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Самойленко вважає, що російські туристи не поїдуть відпочивати на окуповану частину півдня України. Він висловив сподівання, що незабаром ці території будуть звільнені, і Україна почне підготовку до курортного сезону-2024.

«Бази відпочинку під шпиталі»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів «Новинам Приазовʼя», що до окупації під час курортного сезону лише Бердянськ відвідували близько мільйона туристів.

«Якщо окупанти говорять про туристів у розмірі до 200 тисяч, то це в масштабах навіть одного міста Бердянська дуже низькі показники, які можуть бути прогнозовані. Бо в нас тільки в Бердянську безпосередньо на курортній сфері міста, як приватної форми власності, так і різного роду закладах бюджетних, комунальних, державних за курортний сезон відвідує в середньому мільйон туристів. Все інше узбережжя Азовського моря можна спокійно помножити на два. Чого варті лише Кирилівка, Приморськ та інші населені пункти, де дуже багато закладів курортної сфери», – зауважив він.

Дудукалов зазначив, що російські військові зайняли об'єкти курортної сфери ще на початку окупації.

«Місто Бердянськ та Бердянський район були окуповані наприкінці лютого 2022 року і через кілька днів вже почалася весна і відповідно окупанти почали планувати, яким буде літо під їхнім фізичним контролем, які заклади їх цікавлять з військової точки зору, які заклади цікавлять з точки зору облаштування шпиталів, які безпосередньо більш-менш будуть використовувати для розташування там особового складу, командування тощо», – розповів політик.

Певні заклади вони покинули після пограбування, певні заклади підпали під так звану націоналізацію

«Доля в них була подальша різна, бо певні заклади вони покинули після пограбування, певні заклади підпали під так звану націоналізацію, певні заклади використовуються і по сьогоднішній день», – додав він.

У деяких таких готелях власниками були й залишаються громадяни Росії, розповідає посадовець.

«Це стосується готелю Sun Resort на Бердянській косі, готелю «Артурс Курорт» – це одні з найдорожчих закладів на косі й загалом на Азовському морі, мабуть. Там власники росіяни, їх все одно росіяни інші зі зброєю «віджимали», грабували. Ми розуміємо, що в них у середині комунікації немає і порозуміння у росіян між собою теж немає», – каже політик.

Минулий курортний сезон на окупованих територіях був провальним, таким само він буде і цього року, впевнений Дудукалов.

Транспортне сполучення сьогодні вкрай жахливе. Дороги завантажені неймовірно. Кримський міст під питанням

«Узбережжя окуповане і велике питання, чи поїдуть люди на інше море, особливо з Криму, бо там і гори, і ліс, і море, і все що завгодно. Не знаю, на що вони (окупаційна влада – ред.) там розраховують з такою риторикою, але минулий сезон вже все показав. Вони і запрошували мешканців окупованої Донецької та Луганської областей, і жителів Росії. Але це не призвело до жодних результатів і не забуваємо про те, що інфраструктура, транспортне сполучення сьогодні вкрай жахливе. Дороги завантажені неймовірно. Кримський міст під питанням», – підкреслив посадовець.

«Взагалі росіяни розуміють, що дешевше і простіше сісти літаком долетіти до якихось островів недорогих, а ніж здолати неймовірну кількість кілометрів на небезпечну територію, на територію Україні. Вони це прекрасно розуміють, що там небезпечно», – додав він.

«Примушують платити податки в Росію»

Начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Світлана Македонська розповіла, що минулого року туристичні послуги надавали лише декілька баз відпочинку.

«У них був там контингент – переважно мешканці РФ, а всі інші бази були на простої. Але за цей час окупаційна влада примушує власників оздоровчих закладів проходити реєстрацію, сплачувати податки до РФ. Наскільки нам відомо, деякі бази відпочинку зараз наймають працівників, але обов’язкова вимога – наявність російських паспортів», – розповіла Македонська.

На базах відпочинку знаходилися військові. В різні часи, періоди року їхня кількість то збільшувалася, то зменшувалася

«Окрім того, протягом цього періоду на базах відпочинку знаходилися військові. В різні часи, періоди року їхня кількість то збільшувалася, то зменшувалася, напевно, пов’язано з ротацією. Є факти, коли бази відпочинку повністю розграбовані, заміновано територію. І мародерство на базах відпочинку продовжується», – стверджує вона.

Зараз у Приморську до курортного сезону готуються три об'єкти розміщення, каже посадовиця.

«Хто поїде на відпочинок, якщо всі готуються й очікують контрнаступ (ЗСУ – ред.)? Вважаю, що курортний сезон цього року їм не вдасться розпочати. Я вважаю, що всі ці декларації про початок оздоровчого сезону це спосіб довести мешканцям місцевим, що «Росія там назавжди», але я думаю, що цього не відбудеться, оздоровчого сезону під прапорами РФ у Приморську не буде», – вважає начальниця Приморської міської військової адміністрації.

«Три роки на відбудову»

Голова правління Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв зазначив, що туристичного бізнесу на окупованих територіях не буде, поки не закінчиться війна.

Туристичний бізнес почне відновлюватися одразу з поверненням тих територій

«Велика кількість людей, майже півмільйона людей, на Приазов'ї, жили саме від туризму. І зараз це все зруйновано, і відновлення буде займати роки. Туристичний бізнес почне відновлюватися одразу з поверненням тих територій. Почне відбудовуватися інфраструктура. Щонайменше три роки займе ця відбудова», – каже він.

«Напевно, варто слово «відбудова» на щось інше замінити, бо «відбудова» – це зробити, як було. У нас вже все ж таки буде в планах зробити краще, ніж було. Тому це не зовсім відбудова, це, скоріше, розбудова. Цього року кінця війни поки що не видно. І цього року про туризм говорити сенсу немає», – додав Лієв.

Туристичного потоку до окупованого Криму цього року також не буде, впевнений експерт.

Є цілий ряд оздоровниць, які вони використовують зараз як казарми

«Наразі велика кількість об'єктів розміщення, які працюють в Криму, використовуються окупантами для розміщення там особового складу військових. Тому це ж не є туризм, вважати цей об'єкт робочим неможливо. Є цілий ряд оздоровниць, які вони використовують зараз як казарми. Об'єкти більш-менш популярні в Євпаторії, в Ялті, які у 2013-му році вже активно приймали в тому числі німців, турків і гостей з інших країн, зараз більшість цих об'єктів не працює. Не працюють вони не тільки цей рік, вони й минулий рік не відкривалися. Власне вже 9 років ці об'єкти знаходяться в такому рваному режимі», – розповів експерт.

Росія не збирається розвивати туризм на окупованих територіях, вважає Лієв.

«Один залп калібрів з Чорного моря, чи з Каспійського моря якраз коштує стільки, скільки туристичний бізнес приносив в бюджет України до 2014 року. Війна дуже дорога забава і Росія не живе за рахунок туризму. Країни, які живуть за рахунок туризму, ніколи не воюють», – зауважив він.

Не для того, щоб розвивати туризм, вони захоплювали Крим

«Росія, це не туристична країна, Росія – це агресивна країна, яка живе за рахунок того, що вона смокче надра й обмінює нафту на снаряди та ракети. Тому туризм там не був ніякою складової економіки, і вони цього не планували. Не для того, щоб розвивати туризм, вони захоплювали Крим. Не для того, щоб розвивати туризм, вони захоплювали й розбомбили Маріуполь. Це зовсім не про туризм. Ми відбудуємо, ми обов'язково будемо туристичною країною, і в Криму, і в Приазов'ї», – зазначив Лієв.

Російські війська продовжують зводити нові укріплення і рити окопи на півночі окупованого Криму, зокрема, нові оборонні споруди були зафіксовані за селом Ішунь, що на південь від Армянська – свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні проєктів Радіо Свобода Крим.Реалії і «Схеми».

Раніше телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв, що дорогою від села Ішунь до села Воїнка риють окопи, а біля мосту через річку Чатарлик завезли понад вагон лісу, збивають опалубку.

Журналісти перевірили, що видно із супутника – за селом Ішунь біля дороги в бік села Воронцівка. Ще взимку тут була лісосмуга. У березні дерева вирубали і на супутниковому знімку замість дерев – окопи.