«Після звільнення Мелітополя»: які умови для контрнаступу на півдні та що чекає там армію РФ

Чи є ознаки відступу російської армії з лівобережної Херсонщини? Як себе поводять російські військові на окупованій частині півдня України, і де розміщені їхні угруповання? Які умови змусять російську армію залишити південний регіон, і наскільки це змінить хід війни? Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

На Херсонщині у Новій Каховці Сили оборони України спостерігають певну динаміку у діях російських військових, і це означає, що вони готуються залишити окуповані населені пункти, повідомила 23 березня в ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Ця інформація пролунала після того, як Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які розміщені у Новій Каховці, начебто залишили місто. Втім, того ж дня відомство спростувало цю інформацію.

Ця інформація пролунала після того, як Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які розміщені у Новій Каховці, начебто залишили місто. Втім, того ж дня відомство спростувало цю інформацію. Наталія Гуменюк зазначила, що повідомлення про те, що російські військові залишають Нову Каховку – це ознака тактики, яка спостерігається у їхньому виконанні час від часу.

16 березня міський голова Василівки, що у Запорізькій області, Сергій Каліман повідомив «Суспільному», що представники окупаційних адміністрацій та ті, хто пішли з ними на співпрацю, готуються до евакуації з міста. За словами посадовця, «у них зараз панічні настрої». «Так само було і в Михайлівці Василівського району. Деякі особи, пов'язані з окупаційною владою, вже повиїжджали, вони говорять на тих територіях, що найближчим часом буде наступ», – розповів Сергій Каліман.

повідомив «Суспільному», що представники окупаційних адміністрацій та ті, хто пішли з ними на співпрацю, готуються до евакуації з міста. За словами посадовця, «у них зараз панічні настрої». «Так само було і в Михайлівці Василівського району. Деякі особи, пов'язані з окупаційною владою, вже повиїжджали, вони говорять на тих територіях, що найближчим часом буде наступ», – розповів Сергій Каліман. Тим часом російські окупаційні сили продовжують примусову «евакуацію» жителів Олешок Херсонської області. Про це 20 березня повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров. За його словами, місцевих жителів вивозять задля пропагандистських сюжетів й виправдовування депортації українців. Речник зазначив, що частину жителів Олешок вивезли до Чаплинки в примусовому порядку, нібито через українські обстріли. При цьому російські військові займають порожні будинки людей. А в населеному пункті активно процвітає мародерство, стверджує він.

Олешки: «Ніхто тікати нікуди не збирається»

Міський голова Олешок Євген Рищук у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські військові залишаються на лівобережній Херсонщині й час від часу проводять ротації.

Ніхто тікати нікуди не збирається, як мінімум вони сьогодні готуються до якоїсь оборони

«Одні від’їжджають, другі під’їжджають. Складається враження, що ось вони відходять і ось останнім часом багато запитань – правда, що вийшли? Ну вийшли одні, зайшли другі. Це по-перше. А по-друге, техніки їхньої там нема, я маю на увазі військової техніки, але вони її не дуже світять. В нас навкруги ліси, вони ховають її в лісах, там окопуються, там багато фортифікаційних споруд вони набудували, що вказує на те, що ніхто тікати нікуди не збирається, як мінімум вони сьогодні готуються до якоїсь оборони. Це точно. Кожного дня ідуть обстріли міст», – сказав міський голова Олешок.

Фільтраційні заходи у регіоні не припинялися, їхня інтенсивність також залежить від ротацій, зазначив посадовець.

Останнім часом ЗСУ відпрацьовують по складах БК, по місту проживання окупантів, по локалізації військової техніки

«Заходить якась там нова команда (окупаційних військ – ред.), вони починають по-своєму, як то кажуть – нова мітла по-новому мете, свої правила встановлюють, свої претензії до населення пред'являються, по-перше. А по-друге, все ж таки останнім часом ЗСУ відпрацьовують по складах БК, по місцю проживання окупантів, по локалізації військової техніки. Після цього - одразу графік перевірок, додаються блок-пости. Потім там через декілька днів вони зникають. Тобто це реакція на добрі відпрацювання ЗСУ», – пояснив Рищук.

За його словами, окупаційна влада продовжує тиск на місцевих жителів, щоб вони отримували паспорти Росії.

«Олешківська лікарня працює і ті люди, які працюють, то їм поставлені певні умови. По-перше, без російського паспорта на роботу їх не пустять, без російського паспорта вони не отримають зарплатню. Все ж таки з затримками, але росіяни виплачують лікарям зарплатню. На днях навіть були збори й погрожували тим, що якщо хтось отримує зарплатню від України, то в цих людей можуть статися проблеми. Як вони це будуть перевіряти, я ще поки не розумію, але ж думаю якщо автомат біля голови поставлять, то розкажеш все, що захочеш», – зауважив він.

Крім того, російські окупаційні сили переслідують людей, які працюють з українською гривнею, стверджує мер Олешок.

Роблять все, щоб повністю знівелювати Україну, українську владу і все, що пов’язано з Україною

«Оскільки не працюють термінали в магазинах, то домовлялися люди й гроші з картки на картку перекидали. Зараз я бачу інформацію, як вони борються з такими людьми, які працюють з гривнею. Тобто роблять все, щоб повністю знівелювати Україну, українську владу і все, що пов’язано з Україною на ТОТ», – сказав він.

Остання ротація у російських військових на території Олешківської громади відбулася майже 2 тижні тому, каже посадовець. У цьому регіоні вони не почуваються безпечно, зазначив Рищук.

«Мені навіть дехто дзвонить, каже: «Та в місті їх майже немає». Вони в нас зразу за містом знаходяться, в лісах їх дуже багато. Є село Виноградове, мені люди телефонували десь тижня 2 тому, кажуть заїхало стільки, скільки не було за весь час війни. Тобто весь час йде якесь переміщення цих мобілізованих, переміщення техніки», – повідомив Рищук.



«Останні дні ми дивимось, що дуже багато прильотів є по їхнім дислокаціям, їхнім місцям розгортання техніки, рухаються. Ми бачимо по цьому, наскільки їм все це страшно», – додав міський голова.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Нова Каховка: «Відчувають – ситуація змінюється»

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, де зосереджені російські війська на території цієї громади.

Достатньо велика кількість знаходиться військ якраз на відстані 10-15 км від самого Дніпра

«Разом з Новою Каховкою 8 сільських населених пунктів в основному знаходяться на невеликій відстані від Дніпра. Ворог туди відвів, здебільшого, свої і технічні засоби, і достатньо велика кількість знаходиться військ якраз на відстані 10-15 км від самого Дніпра. В самому місті вони (окупаційні війська – ред.) є, як правило їх можна побачити на ринку в ранішній дообідній період, можна побачити у супермаркетах – він один, який самі ж окупанти відкрили, але в місті їх не дуже видно, особливо в денний період. По-перше, їх там менше трошечки, а по-друге, вони переховуються в будинках, які зайняли або інших приміщеннях. Людям на очі, як правило, не попадаються», – розповів Коваленко.



Російські військові перевіряють місцевих жителів здебільшого на блокпостах, каже посадовець.

На в’їзді зупиняють і питають, чому по українських паспортах їздять, чому не міняют

«Є певна кількість населення з Нової Каховки, які знаходяться або в Генічеську, або в Скадовському районі, Лазурному та інших населених пунктах, це люди, які виїхали тому, що сама Нова Каховка дуже часто знаходиться в центрі певних обстрілів. Але раз на місяць, чи два рази на місяць вони приїздять у Нову Каховку – подивитися у якому стані знаходиться їхнє житло. Ну то на в’їзді їх зупиняють та питають, чому по українських паспортах їздять, чому не міняють. І коли дехто каже, що черга велика, люди намагаються знайти якийсь варіант відмови, то їм кажуть: «Давайте ми вам організуємо, буквально завтра ви їх отримаєте», – поділився мер нової Каховки.

Він підкреслює, що люди намагаються уникати спілкування з російськими окупантами.

Жителі виходять на вулицю тільки в разі крайньої потреби

«Протягом останнього тижня вони, скоріше за все, відчувають вже, як кажуть, що події можуть змінитися не кращим чином для них і тому, як сказав мені один з мешканців: «Складається враження, що їм зараз не до нас в окремих моментах». По ринку ходять мирно, скупляються, нема таких якихось проявів надмірної уваги до наших мешканців. Но саме головне те, що мешканці розуміють всю ситуацію, що в будь-який момент вона може змінитися, виходять тільки в разі крайньої потреби», – зауважив Коваленко.

Василівка: «Стало значно гучніше»

Один із жителів окупованої Василівки Запорізької області на умовах анонімності з міркувань безпеки розповів «Новинам Приазов'я», що кількість військових російської армії у місті зменшилася.

Що стосується сіл, які трішечки далі, це такі, наприклад, як Роздол, Любимівка – друга лінія їхньої оборони, то там окупантів значно збільшилося.

«Приїжджають тільки в магазини, а так їх кількість значно поменшилась. Що це? Відступ чи, можливо, вони відчувають, що у нас зараз йде напір наших Збройних сил, можливо вони сидять по позиціях. Що стосується сіл, які трішечки далі, це такі, наприклад, як Роздол, Любимівка – друга лінія їхньої оборони, то там окупантів значно збільшилося. В принципі стало значно гучніше в нашій громаді, люди чекають ЗСУ», – зазначив співрозмовник.

Також у Василівці помітні пересування російської військової техніки, каже чоловік.

«Буквально кілька днів тому перекривали дороги в районі села Роздол, машини не пускали, відповідно, можливо пересування було в бік Любимівки, можливо, Токмака, тому що були перекриті повністю шляхи та машини не пропускали. Це було десь 2 дні тому», – поділився українець.

Тиск на місцеве населення останнім часом посилився, додав житель Василівки: «На сьогодні посилилися факти обшуків, перевірки телефонів. У Василівці посилилися факти перевірки документів, змушують місцевих отримувати паспорти РФ. Ті люди, які звертаються у лікарню і в них немає паспортів РФ, їм не надають медичної допомоги. Тобто ставлення до людей не дуже».

Пологи: «Зайняли позиції для оборони»

Пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів, що більшість російських військових розміщуються за межами міста.

Більшість передислокувалася за межі міста, за межі сіл, тобто в посадки, там, де у них нариті окопи, бліндажі «За повідомленням місцевих жителів, самих окупантів на території громади начебто стало менше. Особливо це відчувається в місті. Є така інформація, що більшість з них передислокувалася за межі міста, за межі сіл, тобто в посадки, там, де у них нариті окопи, бліндажі. Перериті практично всі посадки, вони практично всі знаходяться там вся техніка і військові їхні знаходяться там. По місту є. Ми знаємо дислокуються по певних місцях, але значно менше», – розповів він. Пересування військової техніки помітне, але теж відбувається рідше, каже посадовець. «Пересування техніки відбувається постійно, навіть автомобілі, які перевозять «зуби дракона», вони їздять в одну сторону міста – то за місто, то в інший бік. З'явилися додаткові місця, де вони зупинилися. «Зуби дракона» встановлюють на межі міста та села, потім, перевозять в інші міста», – поділився Коноваленко. Вони все-таки відійшли на позиції оборони за трасою Запоріжжя-Маріуполь «Вона (техніка – ред.) рухається, але переміщення військової техніки дещо менше. Мабуть, вони все-таки відійшли на позиції оборони за трасою Запоріжжя-Маріуполь. Більше базуються там. Навіть по селах Басань, Ожерельне їх дещо менше стало, блокпости стоять, але їх менше, вони, мабуть, зайняли позиції для оборони», – припустив міський голова. Коноваленко також розповів, де на території громади розміщені оборонні споруди російських військових. «Оборонні споруди вони робили й раніше, але ці оборонні споруди розміщенні за межами сіл Тарасівка, Басань, ближче до межі з Токмацьким районом. Вони в них – оборонні споруди – вже нариті, вони більше там зі шкіл забирають металеві двері, шифер, для того, щоб перекривати свої бліндажі та окопи», – каже посадовець. Фільтраційні заходи у Пологах також не припинялися, додав він.

Зник наш житель, який відкрив у селі Новофедорівка магазин. Їхав з Новофедорівки до Басані й вже другий день його немає «Є інформація, що буквально день-два тому зник наш житель, який відкрив у селі Новофедорівка магазин. Їхав з Новофедорівки до Басані й вже другий день його немає. Він зник, не розуміємо, де він. Тобто все це як було, так і проводиться. Але єдине, що люди говорять, що їх поменшало, ти рухаєшся все-таки трішечки легше. В тому плані, що постійно за тобою не йде людина з автоматом», – розповів мер міста. Проблеми окупантів на півдні Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що угруповання російських військ на південному напрямку мають «досить великі проблеми».

Підрозділи деякі мають приблизно 70% комплектації, що також є неприйнятним для здійснення якихось наступальних дій

«Проблеми ці пов'язані з тим, що їхнє угруповування не достатньо укомплектовано, воно немає необхідної кількості особового складу з якимось досвідом. Переважно це представники так званих мобілізованих. Підрозділи деякі мають приблизно 70% комплектації, що також є неприйнятним для здійснення якихось наступальних дій, масштабних наступальних дій. Деякі підрозділи мають серйозно проблеми зі штатною комплектацією техніки. Тобто не вистачає техніки, особливо якщо ми кажемо про реактивні системи залпового вогню, комплектація по ББМ, комплектація по танках. Фактично кожна позиція, вона має свої проблеми», – пояснив він.

У російської армії наразі слабка логістика для активізації бойових дій, каже експерт.

«Активізація – це в першу чергу збільшення матеріально-технічного забезпечення кожного підрозділу приблизно в 3-4 рази, навіть якщо ми кажемо про активну оборону. Отже, логістика, основним напрямком якої є Кримський міст через тимчасово окупований півострів Крим, вона не буде справлятися з цим навантаженням», – зауважив Коваленко.

У них є досить активний амбітний план – налагодити постачання, стабільне постачання, через Волноваху

«Інша логістика, яка вже з Донеччини йде на Запорізьку область через Маріуполь, Бердянськ, вона також не буде себе повноцінно реалізовувати. У них є досить активний амбітний план – налагодити постачання, стабільне постачання, через Волноваху, використовуючи також і залізничні шляхи зі сходу на південь. Але саме допоки Вугледар знаходиться під контролем ЗСУ, вони не можуть це реалізувати», – каже експерт.

За його словами, підрозділи російської армії на південному напрямку не є достатньо укомплектованими, але їхня кількість є загрозливою. Експерт припускає наступальні дії окупантів на Оріхів Запорізької області.

«Знову-таки, чи реалізують вони це, це велике питання. Тому що в наступі це може бути такий собі другий Вугледар, якщо ми кажемо про такі дії такого угруповування. Отже, це можемо сприймати як формування оборонних підрозділів, оборонного типу на всяк випадок, якщо розпочнеться якась активізація ЗСУ», – зазначив він.

Можливі плани відступу

Відступ російських військ на півдні залежить від контролю логістичних артерій, пояснює експерт.

«Якщо це наступ відбувається в напрямку Василівки, умовно, то вони будуть тікати в першу чергу на Мелітополь. Їм не треба тікати кудись на захід у Нововодяне, Енергодар, це немає сенсу, тому що вони там можуть бути заблоковані після того, як трасу Р-37 переріжуть. Отже, вони будуть по трасі Е-105 тікати на Мелітополь», – каже він.

Саме Мелітополь їм треба буде утримувати, для того, щоб мати забезпечення в Запорізькій області, а також частково на лівобережній Херсонщині

«Така сама ситуація і з Токмаком. Якщо на Токмак вийдуть ЗСУ, то російські окупанти будуть тікати саме на Мелітополь, тому що тікати на Бердянськ також немає якогось сенсу. Це, скажімо так, не логічно, бо це не є основним таким логістичним вузлом. А саме Мелітополь їм треба буде утримувати, для того, щоб мати забезпечення в Запорізькій області, а також частково на лівобережній Херсонщині», – пояснив Коваленко.

Він також зазначив, що російська армія розпочне виведення своїх військ з лівобережної Херсонщини, коли для них буде очевидною загроза поразки саме у Мелітополі.

«Якщо вони цього не зроблять, буде оточення їх великою групою військ ,саме оточення на лівобережній Херсонщині. ЗСУ можуть реалізувати саме такий сценарій, за яким лівобережна частина буде знаходитися в оперативному оточенні. І це невигідно росіянам це 20-25, навіть 30 БТГ, які знаходяться в оперативному оточенні», – каже Коваленко.

Південь буде звільнений досить швидко, навіть, я скажу так, в якомусь сенсі швидше ніж Харківщина

«Це прецедент, якого не було за весь час сучасних війн та конфліктів. Такої кількості оточених військ ще в сучасних війнах не відбувалося і така кількість полонених, ми розуміємо, що це така масштабна перевага для України буде. У перемовинах щодо обміну полоненими ми будемо мати величезну перевагу. Росіяни нічого не зможуть протиставити. Це каже про те, що фактично південь буде звільнений досить швидко, навіть, я скажу так, в якомусь сенсі швидше ніж Харківщина», – підкреслив військовий експерт.

Втім, Маріуполь російські військові можуть утримувати досить довго, вважає експерт.

«Для них це важливо, вони не будуть звідти тікати. До того ж у Маріуполі таке розташування, що вони будуть постійно мати можливість відступу напряму до Новоазовська. Якщо Маріуполь не буде оточено, а його під час звільнення не буде оточено повністю, М-14 це основна їхня траса відступу. Вона буде залишатися вільною тривалий час, але якщо буде загроза перерізання, вони вимушені будуть дійсно виводити усі свої підрозділи саме з Маріуполя», – пояснив Коваленко.

Генеральний штаб ЗСУ планує розпочати контрнаступ навесні, ймовірно, це відбудеться у квітні-травні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі естонській телерадіомовній компанії ERR. Він переконаний, що впродовж 2023 року світ побачить «дуже позитивні зміни для України». «Я впевнений, що ми продовжимо звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Херсоні», – сказав міністр оборони.